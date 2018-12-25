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Директор молочного завода в Удмуртии задолжала по налогам 21 млн рублей

15:46, 25.12.2018
Директор молочного завода в Удмуртии задолжала по налогам 21 млн рублей
Фото: pixabay.com

В Можге перед судом предстанет руководитель молочного завода «Дабрович» за уклонение от уплаты налога в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемая в период с января 2011 года по декабрь 2012 года уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 21 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела была изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, допрошены сотрудники и представители налоговой инспекции.

Глава завода не признала свою вину в совершенном преступлении, сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

В настоящее время уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд. Женщине грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Казани суд не посадил гендиректора «Союзшахтоосушения» за неуплату 24 млн рублей.

Общество Удмуртия
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