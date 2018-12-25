Уфимцы в составе сборной России выиграли «серебро» чемпионата Европы

В Тбилиси завершился чемпионат Европы по футзалу (среди слабовидящих). Участниками спортивного форума стали шесть команд — сборные России, Италии, Англии, Грузии, Украины и Турции, которые были поделены на две группы.

В группу «А» попали сборные Италии, Грузии и Англии, а в группу «В» — России, Украины и Турции. На групповом этапе соревнований в первом матче сборная команда России уступила Украине со счетом 0:2, а во втором матче нанесла поражение Турции со счетом 6:1, выйдя в полуфинал чемпионата со второго места.

В полуфинале россияне одержали победу над победителями группы «А» — сборной Англии со счетом 3:2. Во втором полуфинальном матче сборная Украины со счетом 7:0 разгромила команду Италии.

В финале чемпионата российские футболисты вновь встретились со сборной Украины, на сей раз игра завершилась со счетом 4:1 в пользу украинцев. В матче за 3-е место сборная Англии одолела Италию со счетом 4:2.

В составе российской сборной выступили три спортсмена из Башкортостана — вратарь Эдуард Бакеев, Ацамаз Валиев и Радмир Камалетдинов. Старшим тренером сборной России был Юрий Ахмеров (Уфа, Башкортостан).