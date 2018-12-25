Гол Овечкина признан лучшим в НХЛ по итогам 2018 года (Видео)

Шайба российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признана НХЛ лучшей в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон» в марте победил «Виннипег Джетс» со счетом 3:2. Овечкин в этом матче забросил две шайбы, которые стали 599-й и 600-й для него в регулярных чемпионатах НХЛ. Именно 600-я шайба Овечкина была признана лучшей в текущем году.

Полностью десятка лучших голов выглядит следующим образом:

10. Майк Мэтисон («Флорида Пантерз»)

9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)

8. Сидни Кросби («Питтсбург»)

7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси Дэвилз»)

6. Тайлер Питлик («Даллас Старз»)

5. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»)

4. Патрик Лайне («Виннипег»)

3. Ларс Эллер («Вашингтон»)

2. Сидни Кросби («Питтсбург»)

1. Александр Овечкин («Вашингтон»)

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В минувшем сезоне россиянин вместе с командой завоевал свой первый Кубок Стэнли. В финальной серии столичный клуб победил «Вегас Голден Найтс».