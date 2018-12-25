Минобороны РФ представило календарь на 2019 год с шутками об армии

Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Министерство обороны России опубликовало календарь на 2019 год с шутками о различных видах войск и оружии.

Так, в календаре имеется изображение передвижного ракетного комплекса РВСН с надписью «Доставка грузов в любую точку мира» и фотография девушек-курсанток в новой форме с подписью «Стрельба глазами — тайное оружие Кремля».

Ранее Минобороны сравнило казанский Ту-160 с американским B-1B.

