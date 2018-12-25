Минобороны РФ представило календарь на 2019 год с шутками об армии
Министерство обороны России опубликовало календарь на 2019 год с шутками о различных видах войск и оружии.
Так, в календаре имеется изображение передвижного ракетного комплекса РВСН с надписью «Доставка грузов в любую точку мира» и фотография девушек-курсанток в новой форме с подписью «Стрельба глазами — тайное оружие Кремля».
#Календарь2019 Представляем оригинальный армейский календарь на 2019 год, доступный для скачивания в высоком разрешении https://t.co/oO2Tq8S6Ct #Минобороны #НовыйГод #Мультимедиа pic.twitter.com/6ugcwsYHlo
— Минобороны России (@mod_russia) 25 декабря 2018 г.
Ранее Минобороны сравнило казанский Ту-160 с американским B-1B.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым