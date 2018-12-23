Минобороны сравнило казанский Ту-160 с американским B-1B

Минобороны сравнило характеристики российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые собираются на Казанском авиазаводе, и американского самолета B1-B.



Из инфографики ведомства следует, что Ту-160 превосходит американский бомбардировщик по следующим характеристикам: максимальная боевая нагрузка (45 тонн против 34 тонн), максимальная скорость (2230 километров в час против 1300), боевой радиус (7300 километров против 5543) и другие параметры, сообщает «Звезда».

Бомбардировщик Ту-160 считается самым крупным и самым мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации, а также самым тяжелым боевым воздушным судном. Стоит на вооружении с 1987 года, впервые был применен в боевых условиях во время операции ВКС в Сирии.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с полетами стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.