Варламов назвал Казань самым бедным городом ЧМ-2018

Блогер Илья Варламов назвал Казань самым бедным городом, где проходил чемпионат мира по футболу — 2018. Столица Татарстана заняла 54-е место в рейтинге городов России, составленном на основании соотношения бюджетных денег к количеству жителей.

Так, на каждого жителя Казани приходится 19,5 тыс. рублей.

«В целом из городов ЧМ, не считая Москвы и Питера, самым «богатым» стал Ростов-на-Дону, а самым «бедным», как ни странно, Казань. Но поскольку Казань за этот год стала еще лучше, думаю, город может быть примером эффективного расходования бюджетных средств», — говорится в сообщении на сайте блогера.



Ранее Казань стала лучшим городом чемпионата мира по футболу — 2018 по версии Варламова.