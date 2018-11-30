С рынка перевозок Уфы ушли 1,3 тысячи автобусов-нелегалов

Рынок перевозок покинули 1,3 тысячи автобусов нелегальных перевозчиков в Уфе. Об этом заявил председатель республиканского госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов на тематическом круглом столе.

По его данным, сегодня перевозку пассажиров в Уфе осуществляют 2,55 тысячи автобусов, в том числе 310 автобусов большой вместимости ГУП «Башавтотранс», 190 троллейбусов и трамваев, 2,05 тысячи автобусов иных перевозчиков.

«Огромные объемы финансирования оставались в тени. Мы не понимали, куда эти средства уходят. Через реформу отрасли стала понятна «теневая» составляющая доходов перевозчиков. Речь идет о миллиардной сумме. Чуть больше 4 млрд рублей в год — это теневой объем финансирования общественных перевозок по городу Уфе», — сказал Мухаметьянов.

Кроме того, всего в городе насчитывалось 27 нелегальных маршрутов, которые были замещены 21 маршрутом. Также «Башавтотранс» принял на временную работу около 100 водителей, ранее занятых у нелегальных перевозчиков, около 40 водителей были оформлены в штат, передает «Интерфакс».

Напомним, в настоящее время власти пытаются оптимизировать работу общественного транспорта в Уфе. Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал решить проблему с нелегальными перевозчиками.

Ранее пассажирские перевозчики пожаловались в УФАС на действия чиновников администрации Уфы.