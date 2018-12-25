Новым директором телеканала «Вся Уфа» стал Азамат Альмухаметов

Новым руководителем телеканала «Вся Уфа» стал журналист Азамат Альмухаметов. Об этом было объявлено на оперативном совещании в мэрии города.

Руководившая телеканалом с 2015 года Алина Сулейманова перешла на работу в городскую администрацию. Она получила назначение на должность заместителя главы администрации по связям с общественностью, СМИ и культуре.

Добавим, Азамат Альмухаметов начинал карьеру в 1991 году редактором молодежных программ, затем курировал общественно-политические. С 1999 по 2010 годы трудился директором по развитию «Всей Уфы». Затем перешел на работу в ГУП ТРК «Башкортостан» на пост заместителя директора по телевидению. Оставил эту должность после ухода руководителя Галима Якупова в марте 2017 года. После этого занимался консалтингом.

Напомним, накануне Радий Хабиров назначил нового главу Госкомстроя Башкирии.