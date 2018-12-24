Александр Бурмистров: «Никакой драки в Уфе не было, Панин с Ткачевым сидят и смеются»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров прокомментировал информацию о драке своих партнеров по команде Владимира Ткачева и Григория Панина.



«Не было никакой драки, это все чушь, просто пообщались все вместе. Не знаю, откуда такие новости взялись. Мы все вместе сидели в тренажерном зале, крутили велосипед, ничего такого не было.



Мы вышли после игры, поговорили в раздевалке на повышенных тонах. Это нормальная ситуация, после поражения у всех есть недовольство. Ничего страшного в этом нет, мы все хотим выигрывать, переживаем по этому поводу. Но руку никто ни на кого не поднимал, мы такое не можем допустить. Ну какая драка? Мы сами удивились этим сообщениям в прессе. Сейчас сидим все вместе и смеемся по этому поводу — и Ткачев, и Гриша Панин.



Такая игра, 1:3 проигрывали, сравняли счет. Вся команда была на подъеме, мы хотели поймать победную эйфорию, и обидно проиграли в овертайме», — приводит слова Бурмистрова «Чемпионат».

Агент Ткачева ранее сообщил, что «Панин влез в драку третьим».



Напомним, что уфимский клуб уступил ярославцам сегодня на своей площадке со счетом 3:4 в овертайме. «Салават Юлаев» занимает 6-е место с 50 очками в Восточной конференции.

