Лукашенко отказался называть Россию братским государством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.



«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — приводит РБК слова Лукашенко с совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой.

Он также отметил, что Россия является ключевым внешним партнером для Белоруссии.

Ранее Лукашенко обвинил российские компании в поставках через Белоруссию санкционной продукции.