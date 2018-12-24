Лукашенко отказался называть Россию братским государством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.
«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — приводит РБК слова Лукашенко с совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой.
Он также отметил, что Россия является ключевым внешним партнером для Белоруссии.
Ранее Лукашенко обвинил российские компании в поставках через Белоруссию санкционной продукции.ОбществоВласть
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