«Ак Барс» обыграл дома «Трактор»

Казанский «Ак Барс» победил дома челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 5:3. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Данис Зарипов, Рафаэль Батыршин, Иржи Секач, Владислав Кара и Артем Лукоянов. У соперника отличились Пол Щехур, Семен Кокуев и Райан Стоу.

Ранее «Ак Барс» проиграл «Металлургу» по буллитам. 24 декабря казанцы сыграют на выезде против минского «Динамо».