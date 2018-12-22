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«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

16:50, 22.12.2018
«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» (Череповец) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла дома и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе уфимцев отличились Захар Арзамасцев, Дмитрий Кугрышев и Артем Сергеев. За «Северсталь» шайбы забили Сергей Монахов и Алексей Михнов.

Ранее «Салават Юлаев» проиграл московскому «Спартаку» по буллитам. Встреча закончилась со счетом 2:1.

СпортХоккей Башкортостан
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