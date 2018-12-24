Татьяна Тарасова хочет повысить возрастной ценз в женском фигурном катании

Авторитетный тренер Татьяна Тарасова заявила, что стоит повысить возрастной ценз в женском катании до 16 лет.

«Мы должны подчиняться тому, что сделано в ISU. Может быть, это неправильно, но если есть такие правила, к ним вернутся только через четыре года. Мы могли бы это изменить, если бы готовились к этому вопросу. Никто не готовился, но я бы, конечно, на год повысила, до 16 лет. Не больше.



Мы дали бы возможность и девочкам окрепнуть, и тем девочкам, которые делали нам историю, дали бы возможность закончить по-человечески. И что-то выучить за это время. Через четыре года будет наверняка стоять этот вопрос, и никто не знает, как страны проголосуют», — цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Ранее 14-летняя фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию. На 7 сотых балла от нее отстала Александра Трусова. Тройку призеров замкнула Алена Косторная. Алина Загитова осталась без медалей чемпионата России, заняв пятое место после двух падений в произвольной программе. У Евгении Медведевой седьмое место.

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