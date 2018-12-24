Уфимская «Самрау-УГНТУ» разделила очки с «Северянкой»
Уфимская волейбольная команда «Самрау-УГНТУ» сыграла с череповецкой «Северянкой» два матча в чемпионате Высшей лиги России. В первом поединке башкирские волейболистки уступили — 1:3 (23:25, 17:25, 25:21, 20:25).
В ответном матче уфимки смогли взять реванш. Несмотря на провальную вторую партию, «Самрау-УГНТУ» добился победы в четырех сетках — 3:1 (25:22, 10:25, 25:19, 25:20).
Несмотря на первое поражение в турнире, башкирские волейболистки продолжают лидировать в Высшей лиге по потерянным очкам.Следующие матчи «Самрау-УГНТУ» проведет в турне на Дальнем Востоке, где 28-го и 29-го декабря сыграет с владивостокской «Приморочкой». СпортВолейбол Башкортостан
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