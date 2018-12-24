Радий Хабиров в соцсетях проверяет работу чиновников по «уничтожению темных пятен» в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к пользователям в соцсетях с просьбой рассказать ему об устройстве освещения на территории региона.

Ранее руководитель республики поручил министерству ЖКХ РБ и чиновникам на местах заняться улучшением ситуации с освещением улиц, которые, по словам Хабирова, были явно недостаточно освещены. Он называл это «уничтожением темных пятен».

В рамках доклада в правительстве РБ 24 декабря глава ЖКХ РБ Михаил Киреев доложил, что за месяц загорелось почти 9000 новых фонарей в 46 населенных пунктах Башкирии.

«Полагаю, что это вы должны были заметить. Но мне вот интересно — так ли это?» — обратился к пользователям соцсетей Радий Хабиров.

Пользователи начали активно отвечать в комментариях на странице Хабирова. В большинстве жители Башкирии остались недовольны работой чиновников по устройству освещения в отдаленных районах республики.

Напомним, на сегодняшнем заседании Радий Хабиров также жестко отчитал нового главу Минэкологии РБ за неисполнение поручения.