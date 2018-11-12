Средняя освещенность улиц в городах и районах Башкирии составляет 67,8%

Средняя освещенность улиц и проездов в городах и районах Башкирии составляет 67,8%. Данные привел и.о. министра ЖКХ республики Михаил Киреев на оперативном совещании в правительстве.

В рамках своего доклада он сообщил о переходе на нормативное освещение населенных пунктов в регионе. Киреев отметил, что в 25 муниципалитетах показатель освещенности ниже среднереспубликанского, а в ряде населенных пунктов не достигает 30%. Кроме того, из 2,5 тысячи детских садов и школ 592 учреждения не имеют нормального освещения подходов в радиусе 500 метров.

«Это очень большая проблема. Это проблема комфорта жизни наших людей. Вопрос освещенности — один из ключевых элементов обеспечения безопасности», — отметил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, повышать освещенность нужно за счет быстрых решений, в частности, монтажа фонарей на улицах, уже имеющих опоры и линии. Муниципалитетам было поручено пересмотреть график работы систем освещения в темное время суток, увеличив время работы в вечерние и утренние часы, рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Стоит отметить, что на обустройство освещения в Уфе и близлежащих поселках власти планируют потратить 264 млн рублей.

Напомним, ранее на уличное освещение Казани из бюджета республики было выделено 30 миллионов рублей.