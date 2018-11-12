Средняя освещенность улиц в городах и районах Башкирии составляет 67,8%
Средняя освещенность улиц и проездов в городах и районах Башкирии составляет 67,8%. Данные привел и.о. министра ЖКХ республики Михаил Киреев на оперативном совещании в правительстве.
В рамках своего доклада он сообщил о переходе на нормативное освещение населенных пунктов в регионе. Киреев отметил, что в 25 муниципалитетах показатель освещенности ниже среднереспубликанского, а в ряде населенных пунктов не достигает 30%. Кроме того, из 2,5 тысячи детских садов и школ 592 учреждения не имеют нормального освещения подходов в радиусе 500 метров.
«Это очень большая проблема. Это проблема комфорта жизни наших людей. Вопрос освещенности — один из ключевых элементов обеспечения безопасности», — отметил врио главы Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, повышать освещенность нужно за счет быстрых решений, в частности, монтажа фонарей на улицах, уже имеющих опоры и линии. Муниципалитетам было поручено пересмотреть график работы систем освещения в темное время суток, увеличив время работы в вечерние и утренние часы, рассказали в пресс-службе региональной администрации.
Стоит отметить, что на обустройство освещения в Уфе и близлежащих поселках власти планируют потратить 264 млн рублей.
Напомним, ранее на уличное освещение Казани из бюджета республики было выделено 30 миллионов рублей.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым