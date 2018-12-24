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Сын Каддафи попросил у Путина политической поддержки — СМИ

12:40, 24.12.2018

Представитель сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама в начале декабря передал через замглавы МИД РФ Михаила Богданова письмо президенту России Владимиру Путину. В нем сын бывшего ливийского президента «объяснил свое видение» ситуации в стране и попросил политической поддержки.

Как сообщает Bloomberg, Саиф аль-Ислам мог бы принять участие в национальных выборах, которые ООН хочет провести в 2019 году.

Напомним, год назад стало известно о намерении сына Каддафи участвовать в выборах президента Ливии.

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