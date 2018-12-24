Уфимцы российской молодежки готовятся к первенству мира по хоккею
В заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата мира (26 декабря — 5 января, Ванкувер/Виктория, Канада) молодежная сборная России по хоккею переиграла Швейцарию, сообщает пресс-служба ФХР.
В поединке приняли участие уфимские хоккеисты: вратарь Даниил Тарасов отыграл половину матча, нападающий Павел Шэн отметился голевой передачей, защитник Марк Рубинчик сыграл во втором звене.
Заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко (на его счету дубль), Даниил Журавлев и Клим Костин.
Стартовый матч групповой стадии чемпионата мира молодежная сборная России начнет в полночь по московскому времени 28 декабря. Соперник — сборная Дании.СпортХоккей Башкортостан
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