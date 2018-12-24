В Центробанке исключили введение запрета подарочных карт
Центробанк исключил введение запрета на выпуск подарочных карт в России.
«В настоящий момент реализация таких предложений не планируется. Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя», — приводит сообщение регулятора RNS.
Ранее Национальная платежная ассоциация (НПА) предложила ввести регулирование оборота подарочных карт магазинов и торговых сетей.
Там считают, что карты могут использоваться для обналичивания средств.Экономика
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