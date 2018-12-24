В России предложили ввести регулирование оборота подарочных карт

Национальная платежная ассоциация (НПА), в которую входят Visa, Mastercard и «Золотая корона», предложила ввести регулирование оборота подарочных карт магазинов и торговых сетей.

В НПА считают, что карты могут использоваться для обналичивания средств. По мнению организации, чтобы решить эту проблему, нужно разрешить использовать карту только покупателю или приравнять ее к банковскому платежному инструменту с соблюдением всех требований по идентификации. В таком случае ретейлерам придется выпускать карты в сотрудничестве с банками, пишут «Известия».

Ранее в Центробанке сообщили, что компании и предприниматели начали использовать для обналичивания денег автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры.

Схема работает так: наличные, полученные в оплату товаров, торговые компании не инкассируют, а продают «третьим лицам — заказчикам наличных денег». Заказчики, в свою очередь, оплачивают полученные деньги безналичными переводами на счета технических компаний. Те проводят транзитные операции, в результате которых безналичные деньги оказываются на счетах предприятий, продавших наличные.