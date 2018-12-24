Гроссмейстеры Башкирии блистали на чемпионате Европы по международным шашкам

Триумфом шашистов Башкирии завершился чемпионат Европы по международным шашкам в Москве.

В командном зачете сборная России четырежды стала первой. В составе национальной сборной чемпионами Европы стали уфимцы Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова, Александр Георгиев и Айнур Шайбаков.

Во II Кубке Европы по суперблицу среди мужчин весь призовой пьедестал заняли представители Башкирии. Первое и второе места заняли уфимцы Айнур Шайбаков и Александр Георгиев. На третьем месте представитель Стерлитамака Муродулло Амриллаев.

Девятикратный чемпион мира Александр Георгиев в XX чемпионате Европы стал вторым, уступив по дополнительному коэффициенту белорусскому юниору Михаилу Семенюку.

У женщин, как в X чемпионате Европы, так и во II Кубке Европы по суперблицу призовая тройка также российская. Первые два места заняли представительницы Республики Саха (Якутия) — Матрена Ноговицына и Наталья Шестакова.