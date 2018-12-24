Уфимская «Агидель» завершает год домашней серией

Уфимская «Агидель» начинает трехматчевую домашнюю серию матчей в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19. Подопечные Дениса Афиногенова и Сергея Трудакова примут команду «СК Горный» из Ухты. Эти игры станут для уфимских хоккеисток заключительными в уходящем году.

24 декабря, 13.00 «Агидель» — «СК Горный»

25 декабря, 19.00 «Агидель» — «СК Горный»

27 декабря, 19.00 «Агидель» — «СК Горный»

«Агидель» уверенно лидирует в чемпионате, набрав 63 очка. Заметно отстают «Торнадо» и «Бирюса» — по 47 очков. «СК Горный» с 30 очками на седьмой позиции (сыграно на три матча меньше).

