Башню Сююмбике оценили в 13 млн, а «Кул Шариф» — в 767 млн рублей

Балансовая стоимость объектов и зданий Казанского Кремля составляет более 5 млрд рублей. Это следует из тендера на страховку сооружений, который 17 декабря объявило ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Так, самыми дорогими застрахованными зданиями стали Губернаторский дворец (838 млн рублей) и мечеть «Кул Шариф» (767 млн рублей). В то же время балансовая стоимость (которая является и страховой премией) Башни Сююмбике составляет всего 13,1 млн рублей, а Спасской башни — 15,2 млн рублей.

В большинстве случаев страховка должна покрывать случаи пожара, взрыва, удара молнии, действия воды, стихийных бедствий, постороннего воздействия, противоправных действий третьих лиц, боя стекол.



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