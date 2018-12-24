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Башню Сююмбике оценили в 13 млн, а «Кул Шариф» — в 767 млн рублей

08:28, 24.12.2018
Башню Сююмбике оценили в 13 млн, а «Кул Шариф» — в 767 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Балансовая стоимость объектов и зданий Казанского Кремля составляет более 5 млрд рублей. Это следует из тендера на страховку сооружений, который 17 декабря объявило ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Так, самыми дорогими застрахованными зданиями стали Губернаторский дворец (838 млн рублей) и мечеть «Кул Шариф» (767 млн рублей). В то же время балансовая стоимость (которая является и страховой премией) Башни Сююмбике составляет всего 13,1 млн рублей, а Спасской башни — 15,2 млн рублей.

В большинстве случаев страховка должна покрывать случаи пожара, взрыва, удара молнии, действия воды, стихийных бедствий, постороннего воздействия, противоправных действий третьих лиц, боя стекол.

Подробнее о самых интересных тендерах недели в Татарстане читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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