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Александр Бастрыкин направил в Соликамск криминалистов центрального аппарата СК

20:37, 23.12.2018
Александр Бастрыкин направил в Соликамск криминалистов центрального аппарата СК
Фото: sledcom.ru

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил отправить криминалистов центрального аппарата СК России на место трагедии в Соликамск.

Специалисты проведут необходимые следственные действия для установления наиболее полной картины произошедшего в горнорудной шахте. В пресс-службе СУ СК РФ подчеркнули, что в Пермский край направлены «опытные криминалисты».

Напомним, в субботу 22 декабря произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае объявлен траур 24 декабря.

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