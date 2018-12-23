«Нефтехимик» подписал контракт с Артемом Подшендяловым

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Артемом Подшендяловым. Хоккеист уже выбрал себе номер и будет выступать под номером 25.

В нынешнем сезоне форвард играл в составе ХК «Сочи». Однако в пяти матчах нападающий не сумел набрать ни одного очка при показателе полезности «-4». В октябре клуб поместил Подшендялова в список отказов, а уже в ноябре контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон.

На счету 29-летнего хоккеиста 68 (33+35) очков в 164 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет против лидера КХЛ московского ЦСКА завтра, 24 октября. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.