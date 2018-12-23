Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180

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Предприниматель Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, который используется на американской ракете-носителе Atlas V.



«Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на Atlas. Но конструкция у него безупречна», — написал Маск в Twitter.

It's embarrassing that Boeing/Lockheed need to use a Russian engine on Atlas, but that engine design is brilliant

— Elon Musk (@elonmusk) 22 декабря 2018 г.

Atlas V — американская двухступенчатая ракета-носитель среднего или тяжелого класса (в зависимости от конфигурации). Ее первая ступень оснащена российским кислородно-керосиновым ракетным двигателем РД-180 разработки НПО «Энергомаш» им. Глушко.

Ранее российское НПО «Энергомаш» и американская компания United Launch Alliance заключили контракт на поставку в 2020 году шести ракетных двигателей РД-180. Об этом сообщил гендиректор НПО Игорь Арбузов.

