Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180
Предприниматель Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, который используется на американской ракете-носителе Atlas V.
«Стыдно, что Lockheed Martin и Boeing вынуждены использовать российский двигатель на Atlas. Но конструкция у него безупречна», — написал Маск в Twitter.
It's embarrassing that Boeing/Lockheed need to use a Russian engine on Atlas, but that engine design is brilliant
— Elon Musk (@elonmusk) 22 декабря 2018 г.
Atlas V — американская двухступенчатая ракета-носитель среднего или тяжелого класса (в зависимости от конфигурации). Ее первая ступень оснащена российским кислородно-керосиновым ракетным двигателем РД-180 разработки НПО «Энергомаш» им. Глушко.
Ранее российское НПО «Энергомаш» и американская компания United Launch Alliance заключили контракт на поставку в 2020 году шести ракетных двигателей РД-180. Об этом сообщил гендиректор НПО Игорь Арбузов.
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