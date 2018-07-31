Россия поставит в США шесть ракетных двигателей РД-180

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Российское НПО «Энергомаш» и американская компания United Launch Alliance заключили контракт на поставку в 2020 году шести ракетных двигателей РД-180. Об этом сообщил гендиректор НПО Игорь Арбузов.

«По РД-180 у нас был заключён контракт на поставку двигателей до 2019 года. Недавно ситуация изменилась, мы подписали контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнёрам ещё шесть двигателей РД-180», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в России создадут корпорацию ракетного двигателестроения.