В Индонезии 168 человек погибли из-за цунами

По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии.



«По информации на 13:00 по местному времени (09:00 мск — прим. ред.), общее число погибших составило 168 человек», — передает ТАСС со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий.

Отмечается, что еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.

Цунами зафиксировано в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Напомним, что 28 сентября у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Оно вызвало волну цунами, которые обрушились на города Палу и Дунгал. Число жертв землетрясения и цунами превысило 1,5 тыс. человек.

