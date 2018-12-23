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В Индонезии 168 человек погибли из-за цунами

10:59, 23.12.2018
В Индонезии 168 человек погибли из-за цунами
Фото: pixabay.com

По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии.

«По информации на 13:00 по местному времени (09:00 мск — прим. ред.), общее число погибших составило 168 человек», — передает ТАСС со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий.

Отмечается, что еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.

Цунами зафиксировано в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Напомним, что 28 сентября у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Оно вызвало волну цунами, которые обрушились на города Палу и Дунгал. Число жертв землетрясения и цунами превысило 1,5 тыс. человек.

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