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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1 500 человек

23:29, 04.10.2018
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1 500 человек
Фото: скриншот видео youtube.com

Число погибших в результате землетрясения и цунами, произошедших в Индонезии на прошлой неделе, увеличилось до 1 558 человек.

По данным индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, при землетрясении также пострадали более 2,5 тыс. человек. При этом более 100 человек числятся пропавшими без вести.

30 сентября сообщалось, что в результате удара стихии погибли 832 человека.

Напомним, что 28 сентября у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Оно вызвало волну цунами, которые обрушились на города Палу и Дунгал.

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