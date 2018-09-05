В Минкомсвязи отказались переводить россиян на одобренные ФСБ SIM-карты

Минкомсвязи остановило разработку приказа об обязательном переходе мобильных операторов на SIM-карты с использованием средств криптографической защиты, сертифицированных ФСБ.

«Как показали произведенные расчеты, в России используется 260 млн SIM-карт. Сейчас естественным путем в год заменяется от 30 до 50 млн. То есть за 6-7 лет происходит полная замена. Приказ требовал их менять каждые 15 месяцев», — передает RNS со ссылкой на федерального чиновника.

Уточняется, что при себестоимости каждой сертифицированной SIM-карты в 30 центов производители называли закупочную цену в $5.



«В соответствии с приказом в год должно было меняться 200 млн SIM-карт. То есть возникал бизнес на $1 млрд», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что исполнение предложенных мер будет стоить не менее 5 млрд рублей, а также потребует необходимости регулярной замены сим-карт у абонентов.