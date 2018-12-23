С Байконура запланировано семь пусков «Протонов» в 2019 году

На Байконуре на 2019 год запланировали семь пусков ракет «Протон», из них пять – для пополнения российской группировки спутников.



«Начнутся пуски «Протонов» со старта российской научной лаборатории-телескопа «Спектр-РГ» в начале апреля. Затем предстоит пуск с российским военным спутником «Благовест» в мае — июне», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в в ракетно-космической отрасли.

По его словам, также намечается два пуска с российскими спутниками связи «Ямал-601» во второй половине весны и кластерный с двумя аппаратами «Экспресс-80» и «Экспресс-103» в конце лета — начале осени. В конце года «Протон» должен вывести на орбиту многофункциональный лабораторный модуль МЛМ.

Ранее с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Протон-М» с военным космическим аппаратом. До этого стартовала ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-08».