С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником
С космодрома Байконур в 1.12 мск стартовала ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны России.
«Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома Байконур, — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».
Уточняется, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя «Протон-М» прошли в штатном режиме.
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