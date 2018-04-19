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С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

01:52, 19.04.2018
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником
Фото: Mil.ru

С космодрома Байконур в 1.12 мск стартовала ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны России.

«Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома Байконур, — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Уточняется, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя «Протон-М» прошли в штатном режиме.

21 марта с Байконура стартовала ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-08».

Технологии
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