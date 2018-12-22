В башкирских Кандрах открылся новый ФСК «Победа»

В селе Кандры Туймазинского района состоялось открытие нового физкультурно-спортивного комплекса «Победа», сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостана.

Данный объект возведен в рамках празднования 100-летия образования Республики Башкортостан. Общая площадь объекта спорта 4 117 кв. м.

Трехэтажное здание спортивного комплекса включает в себя: учебно-тренировочный бассейн, малый бассейн, универсальный спортивный зал, зал аэробики, тренажерный зал, медпункт, учебные классы для теоретических занятий, предусмотрены административные помещения и другие. Общая стоимость спорткомплекса составляет более 150 млн рублей.

В Туймазинском районе также расположены спортивный комплекс с бассейном «Олимпиец» и универсальный спортивный ледовый комплекс «Туймазы Арена» имени Сергея Гимаева.

