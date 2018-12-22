В Уфе прошел XV Международный форум боевых искусств

В Уфе завершился XV Международный форум боевых искусств. Он проводится под эгидой Российского союза боевых искусств.

В этом году в форуме участвовали свыше двух тысяч спортсменов из 35 регионов России и девяти зарубежных стран.

В рамках фестиваля состоялись Всероссийский мастерский турнир по всестилевому каратэ, открытый национальный чемпионат по боевым единоборствам Федерации комбат самообороны России, открытые турниры, семинары и мастер-классы по борьбе на поясах, ушу таолу, саньда, восточному боевому единоборству сетокан, вьет во дао, самбо, тхэквондо, айкидо и другим видам боевых искусств.

Кульминацией форума стало уникальное гала-представление под эгидой международной всестилевой профессиональной бойцовской Лиги ICLAS — бойцовское шоу «Combat Ring XXVIII», где бойцам из России (в их числе три башкирских бойца) противостояли представители Анголы, Казахстана, Туркменистана, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Узбекистана.

