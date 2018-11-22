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Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой

20:09, 22.11.2018
Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой
Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп разрешил военным открывать огонь на поражение на границе с Мексикой.

«Я надеюсь, что им не придется (стрелять на поражение — прим. ред), однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми», — цитирует его Associated Press.

Он отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой, если Белый дом решит, что Мексика потеряла контроль над ситуацией с мигрантами.

Напомним, в августе Трамп объявил о начале строительства стены на границе США и Мексики.

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