Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп разрешил военным открывать огонь на поражение на границе с Мексикой.

«Я надеюсь, что им не придется (стрелять на поражение — прим. ред), однако у меня нет выбора, потому что они имеют дело с грубыми людьми», — цитирует его Associated Press.



Он отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой, если Белый дом решит, что Мексика потеряла контроль над ситуацией с мигрантами.

Напомним, в августе Трамп объявил о начале строительства стены на границе США и Мексики.

