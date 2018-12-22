Уфимский «Толпар» проиграл две последние встречи 2018 года

Уфимский «Толпар» провел второй выездной матч против магнитогорских «Стальных Лисов» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. Эта игра стала для «юлаевской молодежки» заключительной в 2018 году.

Напомним, что в первом матче уфимцы уступили «лисам» (0:3). Во втором поединке уфимская команда вела после первого периода 2:0 после точных бросков Ильдара Абдеева и Даниила Скорикова, реализовавших большинство.

Но во втором периоде хозяева догнали — 2:2. В третьем периоде команды поочередно выходили вперед, но основное время все же закончилось вничью — 4:4. В серии послематчевых буллитов магнитогорцы вырвали победу — 5:4.

