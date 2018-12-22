Под Самарой поезд протаранил заглохший на железнодорожных путях КАМАЗ
В Самарской области произошла авария с участием большегруза и поезда утром в субботу, 22 декабря.
По предварительным данным, на втором километре трассы Космосмольск — Бугуруслан на железнодорожном проезде заглох КАМАЗ. В это время проходил товарный поезд, который в итоге протаранил автомобиль.
В результате ДТП нет пострадавших. Водитель успел покинуть кабину до столкновения с поездом, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Движение на трассе в настоящий момент восстановлено.
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