Под Самарой поезд протаранил заглохший на железнодорожных путях КАМАЗ

В Самарской области произошла авария с участием большегруза и поезда утром в субботу, 22 декабря.

По предварительным данным, на втором километре трассы Космосмольск — Бугуруслан на железнодорожном проезде заглох КАМАЗ. В это время проходил товарный поезд, который в итоге протаранил автомобиль.

В результате ДТП нет пострадавших. Водитель успел покинуть кабину до столкновения с поездом, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Движение на трассе в настоящий момент восстановлено.

Напомним, ранее в Ульяновске водитель без прав на Porsche Cayenne насмерть сбил мужчину.