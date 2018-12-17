В Ульяновске водитель без прав на Porsche Cayenne насмерть сбил мужчину

Смертельное ДТП произошло напротив ТЦ «Рим» в Ульяновске в воскресенье днем, 16 декабря.

По предварительным данным, на проспекте Генерала Тюленева 36-летний водитель автомобиля Porsche Cayenne не справился с управлением, в результате чего сбил мужчину, а также задел припаркованную на обочине машину. 33-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.

Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях. Водитель иномарки отказался от медосвидетельствования, также у него не было прав, прокомментировали ситуацию в региональном ГУ МВД.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали аварии.

Напомним, ранее водитель такси погиб в ДТП в Ульяновске.