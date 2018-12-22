Максим Рыбин может вернуться в «Салават Юлаев»
Нападающий «Северстали» Максим Рыбин может перейти в «Салават Юлаев», сообщает «Чемпионат».
В текущем сезоне 37-летний хоккеист сыграл 40 матчей в составе череповецкого клуба, набрав 6 (2+4) очков. Нападающий является лидером КХЛ по количеству силовых приемов.
В декабре «Северсталь» расторгла контракты с 15 хоккеистами. Трансферное окно в этом сезоне закрывается 27 декабря.
Отметим, что Рыбин уже играл в Уфе в сезоне 2001/2002.СпортХоккей Башкортостан
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