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Максим Рыбин может вернуться в «Салават Юлаев»

02:23, 22.12.2018
Максим Рыбин может вернуться в «Салават Юлаев»
Фото: severstalclub.ru

Нападающий «Северстали» Максим Рыбин может перейти в «Салават Юлаев», сообщает «Чемпионат».

В текущем сезоне 37-летний хоккеист сыграл 40 матчей в составе череповецкого клуба, набрав 6 (2+4) очков. Нападающий является лидером КХЛ по количеству силовых приемов.

В декабре «Северсталь» расторгла контракты с 15 хоккеистами. Трансферное окно в этом сезоне закрывается 27 декабря.

Отметим, что Рыбин уже играл в Уфе в сезоне 2001/2002.

СпортХоккей Башкортостан
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