Андрей Педан: «Насчет своих набранных очков вообще не переживаю»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан после победы над «Трактором» (5:3) заявил, что не переживает по поводу набранных очков.

— Нормально сыграли, выиграли. Просто в концовке залетела шайба, ничего страшного. Бывает и такое.

— Это ваш первый матч после небольшого перерыва. Как ощущали себя физически?

— Отлично. Вообще сегодня не устал, прекрасно себя чувствую.

— Набранное очко — тоже, наверное, плюс к эмоциональному состоянию?

— Я насчет этого вообще не переживаю, об этом не думаю.

— В моменте с голом шайба все-таки напрямую зашла или Иржи Секач подправил?

— Я не знаю, это пусть судьи решают, — приводит слова Педана корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет в понедельник, 24 декабря, в Минске против местного «Динамо». Начало игры в 17.00 мск.

