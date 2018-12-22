Тренер «Трактора» Тертышный: «Ак Барс» грамотно использовал ближнюю лавку во втором периоде»

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Тертышный подвел итоги гостевого матча против казанского «Ак Барса» (3:5), отметив, что во втором периоде соперник воспользовался ближней лавкой.



– Первый период начали плохо, соперник был намного быстрее нас. Да, понятно, пропустили немножко такие непонятные голы, но это, наверное, все равно следствие нашей игры. Во втором отрезке соперник воспользовался ближней лавкой, у нас было очень много потерь в средней зоне, поэтому мы не могли очень долго развить атаку и уже проигрывали с большим счетом.



Но все равно ребята молодцы. Мы поговорили с ними в перерыве, сказали, что есть еще 20 минут, поэтому молодцы, что играли до конца, смогли вернуться в игру, но гола нам не хватило, — приводит слова Тертышного корреспондент «Реального времени».