Центробанк сообщил о повышении надбавок по потребкредитам

Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам на 30%.

Решение регулятора распространяется на заем, выдаваемый по ставкам от 10 до 30%, и начнет действовать с 1 апреля 2019 года.

«Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования», — говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, ранее Банк России во второй раз с конца 2014 года повысил ключевую ставку — с 7,5 до 7,75%. Главным аргументом в пользу повышения ставки стал рост цен и ценовых ожиданий. Подробнее — в материале«Реального времени».

Профессор МГУ Владимир Андрианов рассказал, что за повышением ключевой ставки повысятся ставки по всем кредитам — потребительским, ипотечным и для бизнеса. При этом вырастут проценты по банковским вкладам.