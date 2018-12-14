Эксперт: повышение ключевой ставки скажется на темпах роста ВВП

Профессор МГУ Владимир Андрианов рассказал, что решение Банка России о повышении ключевой ставки позволит не допустить гиперинфляции, но скажется на темпах роста ВВП.



По его словам, тренд на снижение ключевой ставки, который у нас существовал до последнего времени, был направлен на стимулирование малого и среднего бизнеса, чтобы сделать кредиты для него доступнее.

«Теперь сокращения стоимости кредитов ждать не приходится. Это, конечно, скажется на темпах роста ВВП. Но в ЦБ заверяют, что вернутся к механизму снижения ставки», — приводит «Политика сегодня» слова Андрианова.

Он отметил, что за повышением ключевой ставки повысятся ставки по всем кредитам — потребительским, ипотечным и для бизнеса. При этом вырастут проценты по банковским вкладам.

Напомним, Банк России во второй раз с конца 2014 года повысил ключевую ставку — с 7,5 до 7,75%. Главным аргументом в пользу повышения ставки стал рост цен и ценовых ожиданий. Подробнее — в материале«Реального времени».