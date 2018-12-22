В России третий месяц подряд растут продажи люксовых автомобилей
В ноябре 2018 года в России было 134 люксовых автомобиля. Это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как отмечают эксперты «Автостата», продажи машин этого сегмента растут третий месяц подряд.
Первое место по продаж занимает Mercedes-Benz Maybach S-Class — 51 экземпляр. Далее идут Bentley (33 автомобиля), Maserati (27), Lamborghini (12), Rolls-Royce (9) и Ferrari (2).
Всего по итогам 11 месяцев 2018 года в России продали 1 322 новых люксовых автомобиля, что на 3% выше, чем год назад.
Ранее сообщалось, что с 16 ноября по 15 декабря 2018 года 26 компаний изменили цены на новые легковые автомобили в России.АналитикаБизнесРозничная торговля
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым