В России третий месяц подряд растут продажи люксовых автомобилей

В ноябре 2018 года в России было 134 люксовых автомобиля. Это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают эксперты «Автостата», продажи машин этого сегмента растут третий месяц подряд.

Первое место по продаж занимает Mercedes-Benz Maybach S-Class — 51 экземпляр. Далее идут Bentley (33 автомобиля), Maserati (27), Lamborghini (12), Rolls-Royce (9) и Ferrari (2).

Всего по итогам 11 месяцев 2018 года в России продали 1 322 новых люксовых автомобиля, что на 3% выше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что с 16 ноября по 15 декабря 2018 года 26 компаний изменили цены на новые легковые автомобили в России.