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Суд отказался принимать иск к Минниханову об отмене блокировки страницы «ВКонтакте»

21:56, 21.12.2018
Суд отказался принимать иск к Минниханову об отмене блокировки страницы «ВКонтакте»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кировский районный суд Казани отказал татарстанцу Андрею Бояршинову в принятии иск к президенту РТ Рустаму Минниханову.

Решение опубликовано на сайте суда.

Напомним, иск был зарегистрирован 18 декабря. Истец требовал отменить блокировку доступа к странице главы региона во «ВКонтакте».

По словам юриста Эльзы Нисанбековой, ограничение доступа к странице Минниханова в соцсети влечет за собой ограничение в правах Бояршинова, так как «согласно федеральному закону «Об обеспечении доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», информация о деятельности этих госорганов представляется в сети интернет».

ОбществоВласть Татарстан
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