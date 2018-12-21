Суд отказался принимать иск к Минниханову об отмене блокировки страницы «ВКонтакте»
Кировский районный суд Казани отказал татарстанцу Андрею Бояршинову в принятии иск к президенту РТ Рустаму Минниханову.
Решение опубликовано на сайте суда.
Напомним, иск был зарегистрирован 18 декабря. Истец требовал отменить блокировку доступа к странице главы региона во «ВКонтакте».
По словам юриста Эльзы Нисанбековой, ограничение доступа к странице Минниханова в соцсети влечет за собой ограничение в правах Бояршинова, так как «согласно федеральному закону «Об обеспечении доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», информация о деятельности этих госорганов представляется в сети интернет».
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