Татарстанец подал иск к Минниханову об отмене блокировки страницы «ВКонтакте»

Житель Татарстана Андрей Бояршинов подал в Кировский районный суд Казани иск к президенту республики Рустаму Минниханову. Истец требует отменить блокировку доступа к странице главы региона во «ВКонтакте».

«Заявление [в отношении Минниханова] действительно поступило сегодня, 18 декабря», — сообщили в суде, отметив, что дата рассмотрения пока не назначена.

По словам юриста Эльзы Нисанбековой, ограничение доступа к странице Минниханова в соцсети влечет за собой ограничение в правах Бояршинова, так как «согласно федеральному закону «Об обеспечении доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», информация о деятельности этих госорганов представляется в сети интернет», пишет ТАСС.

«На официальном сайте президента в разделе «Контакты» есть ссылка на «ВКонтакте», соответственно, он, как госорган, собирает обращения, в том числе через соцсеть», — сообщила юрист.