СМИ назвали топ-10 худших фильмов 2018 года.

Драма «Кодекс Готти» возглавила рейтинг десяти худших фильмов 2018 года по версии кинокритиков журнала The Hollywood Reporter.

Вторую строчку занял боевик «Робин Гуд: Начало». Третье место взяла «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули.

В рейтинг попали также «Сама жизнь», «Веном», «Щелкунчик и четыре королевства», «Лос-Анджелес в огне», «Операция «Шаровая молния»», «Излом времени» и «Суспирия».

Напомним, что худшим фильмом 2017 года по версии Rolling Stones стал фильм «Трансформеры: Последний рыцарь».