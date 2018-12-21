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«Нефтехимик» уступил «Металлургу»

21:10, 21.12.2018
«Нефтехимик» уступил «Металлургу»
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» из Нижнекамска дома проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась победой гостей со счетом 2:4. У «Нефехимика» отличились Эмиль Галимов и Йоонас Няттинен. «Металлург» ответил шайбами Ивана Верещагина, Андрея Чибисова, Виктора Антипина и Ииро Пакаринена.

Ранее «Нефтехимик» дома уступил «Автомобилисту» со счетом 1:2. Следующий матч команда проведет 26 декабря против «Динамо» из Риги.

СпортХоккей Татарстан
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