«Нефтехимик» уступил «Металлургу»

«Нефтехимик» из Нижнекамска дома проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась победой гостей со счетом 2:4. У «Нефехимика» отличились Эмиль Галимов и Йоонас Няттинен. «Металлург» ответил шайбами Ивана Верещагина, Андрея Чибисова, Виктора Антипина и Ииро Пакаринена.

Ранее «Нефтехимик» дома уступил «Автомобилисту» со счетом 1:2. Следующий матч команда проведет 26 декабря против «Динамо» из Риги.