«Нефтехимик» дома уступил «Автомобилисту»
Нижнекамский «Нефтехимик» дома проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась победой гостей со счетом 1:2. «Автомобилиста» забили Дэн Секстон и Найджел Доус. «Нефтехимик» ответил шайбой Андрея Нестрашила.
Следующий матч нижнекамцы проведут 21 декабря против «Металлурга».
Ранее «Нефтехимик» минимально уступил «Трактору» со счетом 0:1.СпортХоккей Татарстан
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