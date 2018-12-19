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«Нефтехимик» дома уступил «Автомобилисту»

21:17, 19.12.2018
«Нефтехимик» дома уступил «Автомобилисту»
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» дома проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась победой гостей со счетом 1:2. «Автомобилиста» забили Дэн Секстон и Найджел Доус. «Нефтехимик» ответил шайбой Андрея Нестрашила.

Следующий матч нижнекамцы проведут 21 декабря против «Металлурга».

Ранее «Нефтехимик» минимально уступил «Трактору» со счетом 0:1.

СпортХоккей Татарстан
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