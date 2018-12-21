Власти Конго сообщили о гибели трех российских пилотов в авиакатастрофе Ан-26

В результате крушения грузового самолета Ан-26 в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли три члена экипажа, которые были российскими гражданами.

«Имена мы сможем сообщить позже, когда у нас уже будут официальные бумаги, но могу уже точно сообщить, что они были российскими гражданами. К сожалению, эта информация подтвердилась. Их тела уже найдены и доставлены в морг», — сообщил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

Как сообщает ТАСС, посольство РФ займется возвращением тел погибших на родину.

Напомним, в Демократической Республике Конго (ДРК) потерпел крушение самолет Ан-26. Всего на борту находились 23 человек, в том числе три пилота из России.

Отметим, что самолет Ан-26 компании GomAir разбился накануне, однако об этом стало известно только сегодня.